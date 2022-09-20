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29 минут назад

В Москве обновили 23 млн квадратных метров асфальта

Моя Москва.онлайниещё 1

Для вылетных магистралей и дорог с высокой интенсивностью движения используется щебеночно-мастичный состав.

В Москве обновили 23 млн квадратных метров асфальта
Фото: Telegram- канал Городского хозяйства МосквыTelegram- канал Городского хозяйства Москвы

В Москве за текущий год заменили более 23 млн квадратных метров асфальтового покрытия. Работы по текущему ремонту дорожного покрытия в столице проводятся ежегодно.

«В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проведен масштабный ремонт дорожного покрытия на ключевых магистралях и улицах, во дворах и внутриквартальных проездах. Всего обновили свыше 23 млн квадратных метров асфальта. Выполнены работы на участках Бульварного и Кремлевского кольца, ТТК и МКАД, Рязанском и Кутузовском проспектах, Ярославском шоссе. Завершаются мероприятия на отдельных объектах в административных округах», — рассказал заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

В рамках работ специалисты убирают колейность, образующуюся от интенсивного движения и температурных перепадов. Работы преимущественно проводились в ночное время. А при ремонте применялись собственные современные технологии и собственные асфальтобетонные смеси. Для вылетных магистралей применяется щебеночно-мастичный состав, увеличивающий прочность в 1,5 раза в сравнении с гранитным щебнем.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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