В Москве обновили 23 млн квадратных метров асфальта

Для вылетных магистралей и дорог с высокой интенсивностью движения используется щебеночно-мастичный состав.
В Москве за текущий год заменили более 23 млн квадратных метров асфальтового покрытия. Работы по текущему ремонту дорожного покрытия в столице проводятся ежегодно.
«В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проведен масштабный ремонт дорожного покрытия на ключевых магистралях и улицах, во дворах и внутриквартальных проездах. Всего обновили свыше 23 млн квадратных метров асфальта. Выполнены работы на участках Бульварного и Кремлевского кольца, ТТК и МКАД, Рязанском и Кутузовском проспектах, Ярославском шоссе. Завершаются мероприятия на отдельных объектах в административных округах», — рассказал заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.
В рамках работ специалисты убирают колейность, образующуюся от интенсивного движения и температурных перепадов. Работы преимущественно проводились в ночное время. А при ремонте применялись собственные современные технологии и собственные асфальтобетонные смеси. Для вылетных магистралей применяется щебеночно-мастичный состав, увеличивающий прочность в 1,5 раза в сравнении с гранитным щебнем.