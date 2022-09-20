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2 часа назад

Движение по Садовому кольцу 24 сентября перекроют в связи с мотопарадом

ТАСС

Схема движения на Садовом кольце и других участках дорог изменится 24 сентября в связи с проведением Московского осеннего мотофестиваля, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

Движение по Садовому кольцу 24 сентября перекроют из-за мотопарада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно изменениям, с 23:30 23 сентября до 15:00 24 сентября будет перекрыто движение на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой, включая улицу Маши Порываевой. Кроме того, на этих же участках будет ограничено движение по одной полосе в каждом направлении с 23:30 22 сентября до 23:30 23 сентября, там же нельзя будет припарковаться с 23:30 22 сентября до 15:00 24 сентября.

С 11:50 24 сентября будет перекрыто движение на внешней стороне Садового кольца, его будут открывать по мере прохождения мотоколонны. Более того, с 23:30 22 сентября до 21:00 24 сентября парковка закрытого типа на улице Крымский Вал будет недоступна.

Ранее сообщалось о проведении в Москве с 23 по 25 сентября фестиваля, приуроченного к закрытию мотосезона. Главной площадкой мероприятия станет парк Горького, там организуют показательные выступления на мотодроме, флайборд-шоу, детскую зону, площадки Workout, Crossfit и BMX, а также состоятся выставка эксклюзивных мотоциклов, ярмарка мототоваров, выступления музыкантов и конкурсы.

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