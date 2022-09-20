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1 час назад

Бизнес-центр в форме спирали построят на Бутырской улице

Mos.ruиещё 3

Девятиэтажный комплекс займут торговые объекты и офисы.

Бизнес-центр в форме спирали построят на Бутырской улице
Фото: Проектное решениеПроектное решение

На Бутырской улице рядом с Савеловским вокзалом построят бизнес-центр оригинальной формы. Он будет напоминать вращающийся смерч, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«Москомархитектура согласовала очень интересный проект офисного центра. Фасадные решения представляют собой неповторимый, деликатно размещенный объект с выразительной пластикой. Закрученный по спирали, он напоминает смерч. Формообразование за счет поворота каждого последующего этажа позволяет увеличить поэтажную площадь и создает отличные видовые характеристики», — отметил Сергей Кузнецов.

Многофункциональный центр площадью 18,9 тысячи квадратных метров построят по адресу: Бутырская улица, земельный участок 1. Для его отделки используют систему структурного остекления. Это подчеркнет форму здания, обеспечит освещением внутреннее пространство и позволит вписать новый объект в городской пейзаж.

«Ступенчатый ритм фасадов подчеркнут с помощью подсветки консолей, что в темное время суток создаст эффект “парящих” этажей. На благоустроенной террасе второго этажа и на эксплуатируемой кровле сделают прозрачные ограждения из триплекса», — добавил главный архитектор Москвы.

Высота комплекса — девять этажей. На подземном уровне будет еще три этажа, где оборудуют паркинг и технические помещения. На первом и втором этажах разместятся торговые объекты и лобби бизнес-центра. Специально для этого на фасаде появятся места для вывесок. Верхние этажи займут офисы.

Новости Москвы,Сергей Кузнецов,
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