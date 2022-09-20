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4 часа назад

Тематическую карту "Тройка" выпустили к 220-летию МИД

Москва24

Тематическую карту "Тройка" выпустили к 220-летию министерства иностранных дел РФ, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

"Мы стремимся рассказать пассажирам о важных событиях истории и культуры. Министерству иностранных дел исполнилось 220 лет. На протяжении этого времени оно представляло интересы нашей страны. Сегодняшний выпуск тематической "Тройки" – это знак уважения к работе одного из самых важных министерств России", – отметил заммэра Максим Ликсутов.

Новая карта выполнена в темно-синих цветах. На ней изображено здание ведомства и его эмблема. 10 тысяч таких троек поступили в кассы станций Кольцевой линии столичной подземки и внутри нее.

Ранее в кассах БКЛ метро появились тематические карты "Тройка", посвященные сервису "МультиТранспорт вело". На карте схематически изображены поезда метро, МЦК и МЦД, а также нанесен QR-код, просканировав который пассажиры смогут узнать подробную информацию о сервисе "МультиТранспорт вело".

Кроме того, до этого также в столице выпустили тематические карты "Тройка" к 875-летию города. На первой карте изобразили памятник Александру Пушкину. Второй же дизайн отражает стилистику и цвета, которые выбрали для украшения столицы в этом году.

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