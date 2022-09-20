Горожане выберут символ проектного офиса «Молодежь Москвы»

Его можно будет увидеть на городских плакатах и билбордах, фирменных сувенирах, брендированной одежде проектного офиса, в социальных сетях и на молодежных городских мероприятиях.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В проекте «Активный гражданин» началось голосование, участники которого определят символ проектного офиса «Молодежь Москвы». Выбрать можно из пяти образов, каждый из которых символизирует основные направления работы проектов «Молодежи Москвы».

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«У каждой молодежной организации должен быть свой герой, от имени которого она ведет разговор с горожанами. В реальной жизни им является активная молодежь Москвы. Поэтому мы решили поддержать инициативу нашей молодежи в создании виртуального героя, иллюстрирующего собирательный образ молодого поколения столицы. Он будет напрямую общаться с подписчиками в социальных сетях и рассказывать все новости проектов, анонсы городских мероприятий, давать советы и рекомендации студентам и молодежи. Для того чтобы этот герой полюбился всем, мы предлагаем выбрать этого персонажа в рамках голосования проекта “Активный гражданин”. И совсем скоро мы узнаем, кто им станет!» — рассказала ЕкатЕкатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Каждый претендент представляет собой нарисованного персонажа, наделенного определенными качествами и характеристиками. Так, проголосовать можно за Енота Тишку, который символизирует изобретательность, заботу об окружающих, доброжелательность, творчество, игривость, любопытство, новые идеи.

Отдать свой голос также предлагается за Ежа МолодЁжика — милого и шустрого зверька, который всегда в курсе самых ярких событий в районе и городе.

Еще один персонаж — супергерой «Молодежи Москвы» Моложик, воплощающий образ молодого жителя столицы, заряженного на многозадачность, саморазвитие и развитие города, имеющего различные увлечения и большие цели.

Оставшиеся два претендента — еще более экзотичные существа. Это Фенек Тайфи, который не спит по ночам и имеет большие уши, чтобы услышать обо всех трендах. А также Панда Жуи, живущая в Московском зоопарке и благодаря этому постоянно находящаяся в курсе всего, что происходит вокруг.

Символ, который станет победителем голосования, можно будет встретить на городских плакатах и билбордах, фирменных сувенирах, брендированной одежде проектного офиса «Молодежь Москвы», в социальных сетях и на молодежных городских мероприятиях.

Проектный офис «Молодежь Москвы» объединяет сотни тысяч активных москвичей от 14 до 35 лет. В настоящее время офис реализует 10 проектов. В том числе «Stand Up Лига», «ВРаботе», «КиберМосква», «МедиаШУМ» и другие.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более шести миллионов человек. Именно они решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки, центры госуслуг, а также выбирают мероприятия для фестивалей и праздников. За время работы проекта прошло более пяти тысяч голосований.

Сейчас участники проекта могут выбрать, как назвать новые улицы и станции метро, определить победителей фотоакции «Мой двор», а также оценить благоустройство дворов в своем округе.

Поддержанные большинством голосов решения реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте, а оценить в рубрике «Пульс столицы».

Обменять баллы за участие в проекте можно на призы и подарки на платформе ag-vmeste.ru. Здесь, например, можно выбрать промокоды в продуктовые сети или магазины с товарами для дома, одеждой и обувью, полезные сувениры с символикой проекта, пополнить транспортную карту «Тройка» или взять в аренду самокат. Также можно перевести баллы на благотворительность.