Более 120 тысяч москвичей прошли курсы компьютерной грамотности

«Город делает все возможное, чтобы жизнь представителей старшего поколения была активной и насыщенной. Современную реальность сложно представить без технологий, которые позволяют узнавать новости и другую информацию, заказывать товары и услуги, общаться с родственниками из других городов и многое другое», – рассказал руководитель департамента.