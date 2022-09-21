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2 часа назад

Более 120 тысяч москвичей прошли курсы компьютерной грамотности

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Более 120 тысяч жителей столицы старшего возраста в рамках проекта «Московское долголетие» прошли курсы компьютерной грамотности, рассказал руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак.

Более 120 тысяч москвичей прошли курсы компьютерной грамотности
Фото: mos.rumos.ru

«Город делает все возможное, чтобы жизнь представителей старшего поколения была активной и насыщенной. Современную реальность сложно представить без технологий, которые позволяют узнавать новости и другую информацию, заказывать товары и услуги, общаться с родственниками из других городов и многое другое», – рассказал руководитель департамента.

Он подчеркнул, что проект помогает пенсионерам учиться пользоваться современными технологиями.

«В проекте «Московское долголетие» и клубах центров московского долголетия пенсионеров обучают современным технологиям. Сегодня почти 16 тысяч москвичей «серебряного» возраста посещают занятия по компьютерной грамотности. А с момента старта «Московского долголетия» и открытия центров московского долголетия прошли обучение уже более 130 тысяч человек», – добавил Стружак.

«Информационные технологии» – одно из самых популярных и востребованных обучающих курсов «Московского долголетия». За время работы проекта обучение прошли около 125 тысяч пенсионеров.

Присоединиться к проекту могут все желающие жители Москвы старшего возраста: мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет. Занятия проводятся бесплатно, центры «Московского долголетия» расположены в каждом районе столицы.

Новости Москвы,Елена Громова,
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