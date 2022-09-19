Раскрыт адрес стройки в Москве из фильма про приключения Шурика

Адрес стройки в Москве из советского фильма про приключения Шурика раскрыли в Telegram-канале «История Москвы».

Фото: фильм «Операция Ы» фильм «Операция Ы»

«Фрагмент снимали в застраивающемся районе Свиблово. С крыши восьмиэтажного дома по улице Седова, 3, была организована панорамная съемка», — говорится в сообщении.

Администраторы канала напомнили, что речь идет об эпизоде в фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». В нем хулигану Феде нужно было 15 суток трудиться на строительстве жилого квартала.