В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
1 час назад

Раскрыт адрес стройки в Москве из фильма про приключения Шурика

Мослента

Адрес стройки в Москве из советского фильма про приключения Шурика раскрыли в Telegram-канале «История Москвы».

Раскрыт адрес стройки в Москве из фильма про приключения Шурика
Фото: фильм «Операция Ы»фильм «Операция Ы»

«Фрагмент снимали в застраивающемся районе Свиблово. С крыши восьмиэтажного дома по улице Седова, 3, была организована панорамная съемка», — говорится в сообщении.

Администраторы канала напомнили, что речь идет об эпизоде в фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». В нем хулигану Феде нужно было 15 суток трудиться на строительстве жилого квартала.

Ранее был раскрыт адрес дома Маргариты из романа Булгакова в Москве. Самая известная и красивейшая постройка архитектора Сергея Соловьева — собственный дом на углу Малого Ржевского и Хлебного переулков.

Новости Москвы,Сергей Соловьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители