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19 сентября

Движение ограничат на ряде улиц столицы 24 сентября из-за мотопарада

Вечерняя Москваиещё 7

Дептранс Москвы призвал пользоваться городским транспортом из-за непогоды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Осенний мотопарад «Московский мотофестиваль. Закрытие сезона — 2022» состоится 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 19 сентября.

Отмечается, что в связи с проведением мероприятия схема движения транспорта изменится, а на некоторых участках будут действовать ограничения. Так, на ряде дорог будет перекрыт проезд, а также введен запрет на парковку.

Водителей, как уточняется, призвали заранее планировать свой маршрут. Жителям и гостям столицы рекомендовали пользоваться общественным транспортом для поездок в центр в этот день, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение в районе Нижегородской улицы и Рязанского проспекта будет ограничено в ночное время с 18 сентября по 2 октября.

Также с 20 сентября изменится схема движения транспорта изменят в двух столичных районах — Таганском и Ясеневе. Ограничения связаны с проведением киносъемок и инженерных работ на некоторых участках.

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