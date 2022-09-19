В Москве открыта горячая линия по вопросам отопления

В связи с началом отопительного сезона в Москве открыта горячая линия, на которую горожане смогут сообщить об отсутствии тепла, недостаточном прогреве батарей, протечках или других проблемах. Об этом сообщили в мэрии столицы.

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Заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что на всех городских объектах отопление включат в течение пяти дней.

«Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начали включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем приступим к подаче теплоносителя на предприятия торговли и промышленности», - пояснил он.

По его словам, круглосуточно работают аварийные бригады, а обо всех проблемах с отоплением москвичи могут заявить по телефону городской горячей линии: +7 800 100-23-29.