Почти 50 % жилых домов в Москве подключили к теплу

Из-за резкого похолодания мэр Москвы Сергей Собянин распорядился начать отопительный сезон раньше обычного. Изначально отопление включали по заявкам администраций социальных объектов – учебных и медицинских организаций, а также детских дошкольных учреждений. 18 сентября МОЭК приступила к пуску тепла в жилые дома. На этой неделе начнут отапливать промышленные и торговые объекты. По словам заммэра Бирюкова, в этом году с мая по сентябрь было подготовлено к новому отопительному сезоне свыше 74 тыс. объектов, из них более 34 тыс. жилых домов. На сегодня к теплу подключили более 15,5 тыс. жилых домов, а также 6,2 тыс. социальных объектов.