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11 часов назад

Почти 50 % жилых домов в Москве подключили к теплу

РИА "ФедералПресс"иещё 6

«Включение отопления займет не больше пяти дней, вначале обеспечим теплом все социальные учреждения, дома и офисные здания, затем – торговые и промышленные предприятия», – заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Почти 50 % жилых домов в Москве подключили к теплу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Из-за резкого похолодания мэр Москвы Сергей Собянин распорядился начать отопительный сезон раньше обычного. Изначально отопление включали по заявкам администраций социальных объектов – учебных и медицинских организаций, а также детских дошкольных учреждений. 18 сентября МОЭК приступила к пуску тепла в жилые дома. На этой неделе начнут отапливать промышленные и торговые объекты. По словам заммэра Бирюкова, в этом году с мая по сентябрь было подготовлено к новому отопительному сезоне свыше 74 тыс. объектов, из них более 34 тыс. жилых домов. На сегодня к теплу подключили более 15,5 тыс. жилых домов, а также 6,2 тыс. социальных объектов.

Ранее «ФедералПресс» писал, что жителей Москвы предупредили об опасном урагане 20 сентября.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Сергей Собянин,Россети Московский регион,
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