Стала известна история обнаружения дореволюционной вывески в Москве

Собеседник рассказал, что сам живет в этом доме и вместе с трудовой коммуной «Вспомнить все» занимается реставрацией здания. По его словам, два года назад историк-волонтер помогал с фасадом и в простенке нашел остатки вывески. Тогда это никого не заинтересовало.