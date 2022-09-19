Стала известна история обнаружения дореволюционной вывески в Москве

Историю обнаружения уникальной дореволюционной вывески в центре Москвы «Мосленте» рассказал скульптор Николай Авакумов. Стало известно, что старые надписи были найдены на фасаде дома Ярошенко на Хитровке.
Собеседник рассказал, что сам живет в этом доме и вместе с трудовой коммуной «Вспомнить все» занимается реставрацией здания. По его словам, два года назад историк-волонтер помогал с фасадом и в простенке нашел остатки вывески. Тогда это никого не заинтересовало.
«А в прошлом году я проходил в Подколокольном переулке, и заметил, что виден фрагмент буквы. Там, где сейчас ведутся работы, это "Воды" — самая сохранившаяся надпись, с нее начали раскрытие вывесок. Я тогда поставил со своим помощником лестницу, поднялся, и смахнул верхний слой шпаклевки. Оказалось, под ним буква "Д"», — поделился Авакумов.