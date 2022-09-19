Мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись в Москве

В Москве начали работу мобильные пункты вакцинации против гриппа, жители города впервые могут сделать прививку в самом центре столицы - ГУМ. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«В этом году мы постарались сохранить все полюбившиеся москвичам форматы вакцинации от гриппа. Это мобильные точки и поликлиники. Сегодня мы вновь открыли пункты у некоторых станций метро, МЦК и железнодорожных станций. Новинка этого года - москвичи смогут сделать прививку в самом центре столицы, в ГУМ. В ближайшее время мы откроем онлайн-запись на прививку в поликлиниках - горожане смогут выбрать подходящий слот и сэкономить свое время. Подчеркну, на выработку иммунитета после вакцинации уходит примерно две недели, поэтому нужно успеть привиться не в пик сезона гриппа, а заранее», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Уточняется, что мобильные пункты у метро, МЦК и железнодорожных станций работают ежедневно: с 8:00 до 20:00 по будням, с 9:00 до 18:00 по субботам, с 9:00 до 16:00 по воскресеньям. Пройти вакцинацию в ГУМ можно будет ежедневно с 10:00 до 21:00. Прививочные пункты в поликлиниках работают ежедневно по графику работы медучреждений.