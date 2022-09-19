Более 6 млн туристов посетили Москву за лето

Туристический поток летом этого года в Москве вырос по сравнению с прошлым на 22% и составил более 6 млн человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы в понедельник.

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"Летом в Москве побывали 6,2 млн туристов. Причем 90% из них - наши соотечественники. Внутренний турпоток достиг 5,6 млн человек. В общей сложности гости столицы потратили в магазинах, ресторанах, отелях, музеях, театрах почти 252 млрд рублей. В бюджетную систему города благодаря этому поступило 35,5 млрд рублей в виде налогов", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в тексте.

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Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года внутренний турпоток увеличился на 22%. Чаще всего в столицу приезжали гости из Центрального федерального округа (Тульская, Владимирская, Калужская, Тверская области), Приволжского федерального округа (Нижегородская, Саратовская области, Республика Татарстан), Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. Кроме того, на 25% выросло число путешественников из ближнего зарубежья - летом Москву посетили около 440 тыс. гостей из соседних стран.

Как показал минувший сезон, в столичных отелях стали чаще останавливаться представители старшего поколения. Летом они заезжали в гостиницы в среднем около 30 тыс. раз в месяц, что на 50% больше, чем в прошлом году. Этому способствовала программа правительства Москвы по поддержке туроператоров, которые организуют поездки для путешественников старше 55 лет. Предприниматели могли подать заявки на гранты за реализацию таких путевок в июне, июле и августе.

"По данным отечественного турсервиса Russpass, среди самых популярных направлений для путешествий этим летом оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Камчатский край и Иркутская область. На них пришлось наибольшее число запросов пользователей", - добавляется в материале.