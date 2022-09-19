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15 часов назад

В Москве открыли горячую линию по вопросам отопления

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Горячая линия по вопросам отопления открылась в столице. По ней горожане смогут узнать нужную информацию и оставить заявки о сбоях, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

В Москве открылась горячая линия по вопросам отопления
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишинпортал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В случае необходимости жители столицы смогут обратиться по телефону +7 800 100-23-29. Горячая линия будет доступна в период включения теплоснабжения.

Горожане в том числе смогут сообщить об отсутствии прогрева батарей, недостаточном тепле или протечке. При этом, как уточняется, оставить заявку о неполадках можно будет не менее чем через 5 дней после официального объявления о включении отопления.

"В этот период обычно возрастает число звонков на линию единого диспетчерского центра, из-за чего жителям, чьи вопросы не связаны с отоплением, бывает трудно дозвониться. Выделенная горячая линия позволит распределить нагрузку и избежать длительного ожидания ответа оператора", – пояснил глава общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Отопление в Москве начали включать в воскресенье, 18 сентября. Как отмечал заммэра Петр Бирюков, в первую очередь отопление включают в социальных учреждениях, в том числе детских садах, школах и поликлиниках. Затем тепло подается в жилые дома.

До этого отопительный сезон стартовал в Подмосковье. Отопление в регионе начали включать с 12 сентября. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнил, что в первую очередь отоплением оснастят объекты социальной инфраструктуры. Их в Подмосковье около 8,5 тысячи.

Сообщалось, что в рамках подготовки к отопительному сезону специалисты провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей. Это позволило выявить ненадежные участки и своевременно устранить неполадки для бесперебойного теплоснабжения.

Новости Москвы,Андрей Савицкий,Петр Бирюков,Андрей Воробьев,Правительство Москвы,
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