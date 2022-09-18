В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
32 минуты назад

Прогноз погоды: москвичей предупредили о сильных ливнях

Елена Прошина

В Москве в понедельник, 19 сентября, может выпасть половина месячной нормы осадков за сутки. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Москвичей предупредили о сильных ливнях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что месячная норма осадков в столице составляет 65 мм.

Роман Вильфанд пояснил, что сильные дожди ожидаются в первой половине дня. За несколько часов может выпасть до 30 мм осадков.

Он уточнил, что сильные ливни «пройдут местами», затронут не все районы столицы.

ГУ МЧС России по Москве распространило ранее экстренное предупреждение. По данным ведомства, в столице в понедельник ожидаются ливневые дожди с грозами, усиление ветра до 22-25 м/с.

Сотрудники ведомства рекомендовали соблюдать предельную осторожность. Они напомнили, что не следует парковать автомобили под деревьями.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители