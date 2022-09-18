Москвичей предупредили о сильных ливнях

В Москве в понедельник, 19 сентября, может выпасть половина месячной нормы осадков за сутки. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

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Отмечается, что месячная норма осадков в столице составляет 65 мм.

Роман Вильфанд пояснил, что сильные дожди ожидаются в первой половине дня. За несколько часов может выпасть до 30 мм осадков.

Он уточнил, что сильные ливни «пройдут местами», затронут не все районы столицы.

ГУ МЧС России по Москве распространило ранее экстренное предупреждение. По данным ведомства, в столице в понедельник ожидаются ливневые дожди с грозами, усиление ветра до 22-25 м/с.