Выручка в ресторанах Москвы за год выросла на 20%

«Мы лишились туриста, который приезжал к нам из Европы, и в какой-то момент из-за этого переживали. Но потом рестораторы увидели, что наши соотечественники перестали выезжать и стали ходить все-таки в наши рестораны, это увеличило выручку. Внутренний туризм растет с какой-то неимоверной силой, людям некуда ездить, они в итоге ездят по России. Они приезжают в Москву, они приезжают в Санкт-Петербург, они ездят на наши черноморские курорты, они ездят в какие-то города, где можно что-то посмотреть, и количество этого туриста растет каждый день. Сейчас сентябрь, в Москве какой-то неимоверный всплеск наших соотечественников из других городов, и мы это понимаем. В Турции уже, наверное, прохладно, на наши черноморские курорты ездить неинтересно, в Европу они выехать не могут. Ты приходишь в ресторан и видишь у себя гостей из Владивостока, их никогда в жизни не было, а сейчас их много. То есть наших туристов очень много, пятница–суббота — рестораны забиты битком, это понятно, среда–четверг вечером — невозможно забронировать места, я имею в виду именно хорошие рестораны и рестораны, которые находятся в местах, где есть турпоток. Если у тебя ресторан находится в Бирюлево, то внутренний туризм на тебе никак не сказался».