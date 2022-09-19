В аэропортах Москвы задержали и отменили десятки рейсов

В аэропортах Москвы в понедельник, 19 сентября, задержали и отменили в общей сложности более 30 рейсов. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

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Сообщается, что во Внуково задержаны восемь рейсов, вылет еще одного отменен. В Шереметьево задержаны семь рейсов, четыре отправления отменили. В Домодедово задержан вылет еще 11 самолетов, отменено одно отправление. Всего изменения в расписании московских аэропортов коснулись 32 рейсов.

Данных о задержках и отменах вылетов в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не сообщаются.