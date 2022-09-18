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43 минуты назад

В Москве начали включать отопление в жилых домах

ТАССиещё 7

Специалисты комплекса городского хозяйства начали включать отопление в жилых многоквартирных домах. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

В Москве начали включать отопление в жилых домах
Фото: ТАССТАСС

16 сентября корреспонденты ТАСС сообщали, что отопление включили в ряде домов в столичных районах Солнцево, Раменки, Зюзино, Головинский и Войковский.

"В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и в соответствии с действующими нормативами приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. <…> Сегодня начали подачу тепла в жилые дома, ранее по заявкам администраций включали отопление в социальных учреждениях", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что подача теплоносителя осуществляется поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение пяти дней.

"Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности. Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего было подготовлено более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых многоквартирных домов", - заключил он.

Ранее сообщалось, что с мая по сентябрь в городе были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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