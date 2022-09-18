В Москве перекроют движение из-за Московского марафона

В Москве в воскресенье, 18 сентября, будет перекрыта часть улиц и набережных из-за проведения Московского марафона.

Фото: Пресс-служба Бегового сообщества Пресс-служба Бегового сообщества

Улицы Лужники, Тестовская, Мантулинская, а также Краснопресненская, Ростовская, Саввинская,Новодевичья и Лужецкая набережные будут закрыты с 7 утра и до окончания марафона. С 7:30 закроют для движения улицы Красная Пресня, 1905 года, Крымский Вал, Смоленская, а так же бульвары Новинский, Смоленский и Зубовский.

Перекрытие с 8:00 будет действовать на улицах Балчуг, Большая Ордынка,Коровий вал, в том числе Малый Москворецкий мост, Садовнический проезд, Фрунзенская набережная и Октябрьский тоннель. Часть Бульварного кольца от большого Устьинского моста до Тверского бульвара будут перекрыты с 8:15 и до окончания мероприятия.

С 8:45 будут закрыты для транспорта проезды на таких улицах как Тверская, Моховая, Воздвиженка, а также на Новой, Старой площади и в Театральном и Китайгородском проездах. Кроме этого движение будет запрещено на проезде от Васильевского спуска до Сардинского проезда и от Кремлевской набережной до Крымского проезда.