Собянин рассказал о развитии Северного, Центрального и Южного Чертаново по программе «Мой район»

В Москве за последние годы преобразились улицы и парки, а также улучшилась транспортная доступность отдаленных от центра частей города. Этому способствовала программа мэра столицы Сергея Собянина «Мой район». На сайте градоначальника представлены результаты, которых властям города удалось добиться.

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Процесс модернизации транспортной системы Москвы начался с Чертаново. В трех районах на юге столицы — Чертаново Северном, Чертаново Центральном и Чертаново Южном — проживает почти 380 тыс. жителей.

Прежде всего, власти провели комплексную реконструкцию Варшавского шоссе. Благодаря данной мере дорожная ситуация на этой крайне загруженной магистрали значительно улучшилась. Кроме того, Бутовскую линию метро продлили до станции «Битцевский парк», что существенно разгрузило Серпуховско-Тимирязевскую линию. Так, у пассажиров Серпуховско-Тимирязевской линии появятся десятки новых вариантов поездок по городу. Также московские власти откроют южный участок Московского скоростного диаметра (МСД). Это позволит проехать весь город без светофоров примерно за 40 минут.

Кроме того, власти планируют до конца года завершить основные работы по реабилитации Битцевского леса.

Программа модернизации коснулась и сферы здравоохранения — в Чертаново в нее попали восемь поликлиник. Нововведения также затронули сферу образования, культуры и спорта.