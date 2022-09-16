В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного дождя и ветра в пятницу, 16 сентября, сообщает Гидрометцентр России.

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«Дождь, местами сильный. Ветер, порывы до 15 метров в секунду. Период предупреждения с 14 часов 16 сентября до 21 часа 16 сентября», — говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, температура в Москве составит 16-18 градусов, по области — 15-20 тепла.