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1 час назад

Прогноз погоды: «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

Мослента

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного дождя и ветра в пятницу, 16 сентября, сообщает Гидрометцентр России.

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
Фото: ТАССТАСС

«Дождь, местами сильный. Ветер, порывы до 15 метров в секунду. Период предупреждения с 14 часов 16 сентября до 21 часа 16 сентября», — говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, температура в Москве составит 16-18 градусов, по области — 15-20 тепла.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков объявил, что подача тепла в жилые дома начнется в ближайшее воскресенье, 18 сентября.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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