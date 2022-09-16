Собянин представил планы развития трех районов юга Москвы

Сергей Собянин представил планы по развитию Северного, Центрального и Южного Чертанова по программе "Мой район". О будущем благоустройстве градоначальник рассказал в своем личном блоге.

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"Большие районы на юге столицы вдоль Варшавского шоссе, в которых проживает почти 380 тысяч москвичей", – сообщил мэр Москвы.

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Он отметил, что Чертаново стал первым районом Москвы, где власти приступили к модернизации программы транспортной системы. С 2011 по 2013 годы была проведена комплексная реконструкция Варшавского шоссе, которая улучшила дорожную ситуацию на загруженной магистрали, сообщил Собянин.

Кроме того, Бутовскую линию метро продлили до станции "Битцевский парк". В Чертанове также появилось наземное метро. В составе второго Московского центрального диаметра для жителей указанной части города провели станции Красный строитель и Покровское.

По словам Собянина, с запуском БКЛ в 2023 году пассажиры Серпуховско-Тимирязевской линии метро получат десятки новых вариантов поездок по городу и смогут экономить время на дорогу.

В рамках программы по развитию районов также числится открытие южного участка Московского скоростного диаметра. По словам мэра, открытие данного участка дороги позволит проехать весь город за 40 минут без светофоров.

Собянин уточнил, что основные работы по реабилитации Битцевского леса власти планируют завершить до конца текущего года.

Кроме того, в Южном Чертанове, вдоль улицы Академика Янгеля, появится "Зеленый бульвар". Для любителей экстремального отдыха уже сделали скейт-парк, памп-трек, универсальную площадку для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол и отдельную площадку – для пинг-понга, проинформировал мэр Москвы.

В Центральном Чертанове провели модернизацию кордодрома – площадки, на которой любители авиамоделирования проводят запуски разработок и соревнования.

Мэр сообщил, что в 2023 году на Варшавском шоссе планируют построить школу. Сейчас для юных жителей близлежащих домов доступна возможность получения первого года образования в школе № 556, которая ранее работала в качестве детского сада.

Собянин добавил, что также планируется комплексное развитие участка бывшей промзоны "Красный строитель" в районе Чертаново Южное площадью 34,5 гектара. Это позволит создать более 4,6 тысячи рабочих мест для жителей Южного административного округа Москвы.

До этого Собянин заявил об открытии движения по новому путепроводу над МКАД на юго-востоке Москвы. Его открыли на год раньше, чем планировалось.