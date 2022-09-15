Пассажиры московского метро в масках зверей напугали сеть

Надевшие реалистичные маски зверей пассажиры столичного метро напугали пользователей сети. Фотографию горожан в необычных костюмах опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»
На фото видно, что в вагоне едут люди в масках белого волка и животного, напоминающего кота. На руках у них — шерстяные перчатки, имитирующие лапы.
«Заходишь в вагон и не понимаешь, это сон или уже проснулся?» — прокомментировала снимок администрация группы.
Костюмы пассажиров вызвали бурную реакцию у юзеров.
«Жуть какая», «Бэд трип», «Ошалеть», — ужаснулись в комментариях фолловеры.
Кто-то отметил, что глаза на маске «кота» выглядят пугающе реалистично.
«Пришли по твою душу», — мрачно пошутил один из комментаторов.
Нашлись те, кто одобрил такой способ самовыражения.
«Классно же! Такие смешные!», «Без таких пассажиров неинтересно в метро», — написали они.
Ранее пользователей сети восхитил клоун в московском метро. Человек с раскрашенным лицом создал из воздушных шариков фигуру самолета, после чего вручил ее мальчику.