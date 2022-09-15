В "Аптекарском огороде" можно будет увидеть тыквы-гиганты

Выставка, где будут представлены тыквы-гиганты, откроется 17 сентября в Москве. Мероприятие пройдет в рамках ежегодного осеннего фестиваля, рассказал ТАСС главный садовник "Аптекарского огорода" Антон Дубенюк.

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"Выставка тыкв откроется 17 сентября и пройдет в рамках ежегодного осеннего фестиваля. Уже завтра к нам приедут 12 тыкв со всей России. Среди них есть и тыквы-гиганты", - сказал он.

Как пояснили в пресс-службе "Аптекарского огорода" в этом году на выставке можно будет увидеть две тыквы-гиганта. Вес первой достигает 531 кг, второй - 547 кг.

"Также на выставке можно будет увидеть огромное разнообразие осенних цветов. Среди них: хризантемы, верески и многие другие. Выставку и фестиваль советую посетить в ближайшие две недели", - добавил Дубенюк.