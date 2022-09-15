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22 минуты назад

Прогноз погоды: жителей Москвы предупредили о ливнях со шквальным ветром в конце недели

РИА "ФедералПресс"

В конце текущей недели в Москву придут сильные дожди и шквальный ветер. Об этом рассказал синоптик, ведущий эксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Жителей Москвы предупредили о ливнях со шквальным ветром
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«К вечеру воскресенья, с приближением теплого фронта с юго-запада, небо нахмурится, пойдут дожди, которые усилятся в ночь на понедельник», – сказал Тишковец.

Конец текущей недели не обрадует жителей столичного региона погодой. Выбраться на осеннюю прогулку вряд ли получится. Потепление, которое пришло в Москву в начале рабочей недели, оказалось кратковременным.

В воскресенье, 18 сентября, заметно похолодает, пойдет дождь. За сутки в столице выпадет около 20 миллиметров осадков, это одна треть месячной нормы. В ночь на понедельник, 19 сентября, температура воздуха составит +8…+13 градусов, днем всего +11…+16 градусов.

Днем в понедельник ожидается штормовой ветер с порывами до 20 метров в секунду. В связи с этим не исключены падения деревьев и рекламных конструкций.

Во вторник дожди продолжатся, температура воздуха опустится еще на несколько градусов. Ночью ожидается +6…+11 градусов, днем +9…+14 градусов, передает РИА Новости.

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