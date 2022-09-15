Московский зоопарк меняет режим работы

С 16 сентября Московский зоопарк будет открыт с 9.00 до 19.00. Зайти на территорию можно будет до 18.00.

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Наступившая осень и сокращение светового дня вносят перемены и в жизнь некоторых обитателей зоопарка.

У каждого из обитателей свои часы отдыха и активности. Кто-то сейчас больше времени проводит во внутреннем вольере.

Раньше своим скрытным поведением был известен манул Тимофей. Можно было весь день крутиться около его вольера, но так и не увидеть котика. Сейчас он выходит каждый день. Главное – заметить серую кошку на фоне серой стены или разглядеть в траве. А ещё можно проследить, как он с каждым днём становится всё более упитанным и пушистым. У манула сейчас так называемая осенняя зажировка.

Практически в любое время можно увидеть панд. Правда, эти мишки могут дремать и посреди дня – так они экономят энергию даже в теплое время года.

Посетители могут зайти во внутренние павильоны и увидеть, например, экзотических птиц, пауков, насекомых, рептилий, рыб и многих других.