Болельщики Московского марафона смогут получить памятные медали

Болельщики, которые посетят несколько специальных точек поддержки атлетов Московского марафона, впервые смогут получить памятные медали. Спортивное мероприятие пройдет 18 сентября, рассказал журналистам директор Московского бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
"В день забега для всех желающих будут организованы специальные точки поддержки: музыкальные зоны, точки беговых клубов, и партнерские зоны, присоединяйтесь к любой из них. Все локации будут отмечены на карте болельщика, которую можно получить в шатре "Место встречи" или посмотреть на официальном сайте марафона", - сказал Тарасов.
Он добавил, что на карте для удобства будет обозначено время, когда мимо каждой точки пробегут лидеры и когда - замыкающий участник. Это позволит спланировать день и не пропустить самое интересное.
"Для всех болельщиков, посетивших в день соревнований несколько точек поддержки, мы приготовили памятные сувениры - настоящую медаль болельщика. Чтобы получить одну из них, необходимо пройти как минимум три локации, указанные на карте. Прохождение каждой точки отмечается специальными печатями", - добавил Тарасов.
Он рассказал ТАСС, что всего на карте болельщиков 40 точек. В том числе там есть точки, которые организованы с партнерами мероприятия.
"Дизайн медали, которую получат болельщики мы традиционно не раскрываем до самого забега. Но могу сказать, что она будет в нашей стилистике. Их мы заготовили в достаточном количестве, так что можно не переживать, что не хватит", - добавил Тарасов.
С 16 по 18 сентября для всех желающих поддержать родных и близких или совсем незнакомых бегунов будет организован большой шатер для участников и болельщиков - "Место встречи". Он расположится на территории парковки Южного спортивного центра "Лужников".
"Там накануне стартов и в день соревнований можно будет запастись гуделками, трещотками и другой атрибутикой болельщика или нарисовать плакат вместе с художником. А также узнать все о точках поддержки на дистанции, получить карту болельщика, поделиться впечатлениями, а в день марафона - удобно устроиться у большого экрана и наблюдать за ходом спортивной борьбы на трассе прямо из стартово-финишного городка", - рассказали ТАСС в пресс-службе Московского бегового сообщества.
Также в Лужниках будет впервые организована детская зона.
"Мы организуем классную детскую зону, где родители, которые в этот день будут бежать, смогут оставить своих детей с волонтерами и аниматорами. Можно будет оставить детей в возрасте от трех до 10 лет", - рассказал журналистам Тарасов.
Он добавил, что для детей устроят настоящие гонки на самокатах и беговелах, викторины на знание правил поведения на улице. Участников ждут призы и подарки.
Московский марафон - крупнейшее беговое событие России. Мероприятие проводится с 2013 года и собирает десятки тысяч участников со всего мира. Маршрут проходит по центральным улицам Москвы.
В очередной раз он пройдет 18 сентября, участки по его маршруту будут полностью перекрыты с 07:00 до 17:00. Так, перекрытия введут на участках улиц Лужники, Хамовнический Вал, Смоленская, Тестовская, Мантулинская, 1905 года, Красная Пресня, Баррикадная, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Тверская, Моховая и Охотный Ряд. Также закроют ряд набережных, среди которых Лужнецкая, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская, Пресненская, Москворецкая, Котельническая, Кремлевская, Пречистенская и Фрунзенская.
Кроме того, нельзя будет проехать по Новинскому, Смоленскому, Зубовскому, Яузскому, Покровскому, Чистопрудному, Сретенскому, Рождественскому, Петровскому и Страстному бульварам, перекроют Крымский, Садовнический и Китайгородский проезды. С 00:01 18 сентября до конца мероприятия на участках перекрытия нельзя будет парковаться.