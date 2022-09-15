Сильный туман в Москве попал на видео

Утром в четверг, 15 сентября, столицу накрыл сильный туман. Погодное явление очевидцы записали на видео, выложенное в Telegram-канале «Новости Москвы».

На снятых с высоты кадрах запечатлен город, который заволокло плотной дымкой, видимость при этом сильно ухудшилась. Источник отметил, что постепенно туман уже начал рассеиваться.

Природное явление попало в объективы камер горожан в разных районах столицы. Пользователи сети рассказали, что видели туман в Митине, на Соколиной Горе и рядом с деловым комплексом «Москва-Сити».