В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
15 сентября

Около 15 млн тюльпанов планируют высадить в столице в октябре

RT на русскомиещё 8

В Москве в октябре этого года высадят порядка 15 млн тюльпанов.

Около 15 млн тюльпанов украсят Москву весной 2023 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, тюльпаны распустятся в Москве к майским праздникам 2023 года, передаёт НТВ.

«Общая площадь клумб составит более 220 тыс. кв. м. Они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и городские общественные пространства», — сообщил Бирюков.

Ранее НСН передавала, что в Москве завершили работы, предусматривающие реабилитацию ещё двух природных территорий. Единый прогулочный маршрут соединил Щукинский парк и Всесвятскую рощу.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители