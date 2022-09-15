На 13 станциях метро изменился режим работы эскалаторов

Для комфорта пассажиров на 13 станциях метро поменялся режим работы эскалаторов. Это станции мелкого заложения, при строительстве там устанавливали эскалаторы только на подъем, а для спуска пассажиры могли воспользоваться лестницей. Теперь эскалаторы будут работать и на спуск, и на подъем.

Все комплексы отечественного производства, на некоторых установят дополнительные камеры видеонаблюдения. Кроме того, увеличено число сотрудников, которые следят за безопасностью пассажиров.

В будущем режим работы эскалаторов может быть изменен и на других станциях.

Требования к содержанию инфраструктуры московского метро, в частности эскалаторов, — одни из самых строгих в мире. Только так можно гарантировать безопасность и комфорт пассажиров. В подземке свыше тысячи эскалаторов, преимущественно отечественного производства. Каждый из них периодически нуждается в своевременном техническом обслуживании. Ежегодно метро ремонтирует не меньше сотни машин, с начала 2022 года обновлено свыше 90 эскалаторов.

Те эскалаторы, которые выработали технический ресурс, необходимо заменять. Замена эскалаторов — длительный и трудоемкий процесс. Сначала полностью демонтируется старый эскалаторный комплекс, затем заливается бетонный фундамент и монтируется новый механизм вместе с двигателями. После эскалатор проходит испытания, ведь он должен быть максимально безопасным для пассажиров.

Современные эскалаторы российского производства также отличаются высоким уровнем автоматизации. С 2010 года их обновили на 17 станциях. На шести из них количество эскалаторных лент увеличили для большей провозной способности, в том числе на станциях «Бауманская», «Рижская» и «Новослободская».

Станции, на которых изменился режим работы эскалаторов:

— «Крылатское» — западный вестибюль;

— «Молодежная» — восточный и западный вестибюли;

— «Красногвардейская»;

— «Речной вокзал» — северный и южный вестибюли;

— «Царицыно» — южный и северный вестибюли;

— «Калужская» — северный и южный вестибюли;

— «Бульвар Рокоссовского»;

— «Воробьевы горы» — южный вестибюль;

— «Бибирево»;

— «Пражская» — северный вестибюль;

— «Тульская» — северный вестибюль;

— «Южная» — южный вестибюль;