На 13 станциях метро изменился режим работы эскалаторов

Для комфорта пассажиров на 13 станциях метро поменялся режим работы эскалаторов. Это станции мелкого заложения, при строительстве там устанавливали эскалаторы только на подъем, а для спуска пассажиры могли воспользоваться лестницей. Теперь эскалаторы будут работать и на спуск, и на подъем.
Все комплексы отечественного производства, на некоторых установят дополнительные камеры видеонаблюдения. Кроме того, увеличено число сотрудников, которые следят за безопасностью пассажиров.
В будущем режим работы эскалаторов может быть изменен и на других станциях.
Требования к содержанию инфраструктуры московского метро, в частности эскалаторов, — одни из самых строгих в мире. Только так можно гарантировать безопасность и комфорт пассажиров. В подземке свыше тысячи эскалаторов, преимущественно отечественного производства. Каждый из них периодически нуждается в своевременном техническом обслуживании. Ежегодно метро ремонтирует не меньше сотни машин, с начала 2022 года обновлено свыше 90 эскалаторов.
Те эскалаторы, которые выработали технический ресурс, необходимо заменять. Замена эскалаторов — длительный и трудоемкий процесс. Сначала полностью демонтируется старый эскалаторный комплекс, затем заливается бетонный фундамент и монтируется новый механизм вместе с двигателями. После эскалатор проходит испытания, ведь он должен быть максимально безопасным для пассажиров.
Современные эскалаторы российского производства также отличаются высоким уровнем автоматизации. С 2010 года их обновили на 17 станциях. На шести из них количество эскалаторных лент увеличили для большей провозной способности, в том числе на станциях «Бауманская», «Рижская» и «Новослободская».
Станции, на которых изменился режим работы эскалаторов:
— «Крылатское» — западный вестибюль;
— «Молодежная» — восточный и западный вестибюли;
— «Красногвардейская»;
— «Речной вокзал» — северный и южный вестибюли;
— «Царицыно» — южный и северный вестибюли;
— «Калужская» — северный и южный вестибюли;
— «Бульвар Рокоссовского»;
— «Воробьевы горы» — южный вестибюль;
— «Бибирево»;
— «Пражская» — северный вестибюль;
— «Тульская» — северный вестибюль;
— «Южная» — южный вестибюль;
— «Планерная» — выход № 2.