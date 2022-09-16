Девять районов Москвы благоустроены на деньги от платных парковок

"По поручению мэра Москвы СергСергея Собянина средства от платных парковок поступают в городской бюджет и ежегодно направляются на обустройство дворов и улиц — даже в районы без платных парковок. Благоустройство улучшает внешний вид города, делает его ещё комфортнее и красивее. 9 районов уже завершили работы, до конца года они продолжатся и в других", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксима Ликсутова.