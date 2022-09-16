Девять районов Москвы благоустроены на деньги от платных парковок

Девять районов Москвы были благоустроены на деньги от платных парковок с начала 2022 года, до конца года работы продолжатся и в других районах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"По поручению мэра Москвы СергСергея Собянина средства от платных парковок поступают в городской бюджет и ежегодно направляются на обустройство дворов и улиц — даже в районы без платных парковок. Благоустройство улучшает внешний вид города, делает его ещё комфортнее и красивее. 9 районов уже завершили работы, до конца года они продолжатся и в других", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта МаксМаксима Ликсутова.
Отмечается, что за 2022 год на деньги от платных парковок благоустроили уже 5 районов ЗАО - Ново-Переделкино, Филёвский парк, Солнцево, Очаково-Матвеевское, Дорогомилово. Там заменили покрытия на площадках, обновили пешеходные переходы, тротуары и асфальт, сделали скверы и цветники, посадили деревья и кустарники, установили лестницы и фонтаны, проложили тропинки и дорожки.
Сообщается, что также работы завершены в 4 районах ВАО и ЮАО - Новокосино, Перово, Ивановское и Братеево. Там благоустроили 29 дворов: установили дорожные знаки, ограждения и антипарковочные столбики, сделали пешеходные переходы, тротуары и парковочные карманы.