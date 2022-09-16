Музей-усадьба Толстого в Хамовниках уходит на реставрацию

Музей-усадьба Л. Н. Толстого в Хамовниках в Москве с 26 сентября будет закрыта для посетителей в связи с подготовкой к ремонтно-реставрационным работам, завершить которые планируется в 2025 году. Об этом в пятницу сообщается на сайте музея.

Фото: tolstoymuseum.ru tolstoymuseum.ru

"С 26 сентября 2022 г. музей-усадьба закрывается в связи с подготовкой к ремонтно-реставрационным работам, которые должны закончиться в 2025 году", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что предыдущие масштабные работы проводились в 2001-2002 годах.

"Конечно же, за минувшие два десятилетия обветшали здания, износились коммуникации, накопились проблемы", - пояснили в музее.

Проектировочные работы осуществили в 2018 и 2021 году. В ходе реставрации и ремонта предстоит укрепить фундаменты и несущие элементы зданий, заменить электропроводку, сделать гидроизоляцию, полностью заменить систему приточно-вытяжной вентиляции для создания оптимального температурно-влажностного режима. Работы будут проводиться в главном доме, во флигеле, кухне, сторожке, беседке и каретном сарае. Планируется привести в порядок и деревянный резной забор, садовый штакетник и малые архитектурные формы усадьбы. На ее территории специалисты отремонтируют дорожки и уличное освещение, заменят садовые лавки и устройство летнего водопровода для полива сада, отреставрируют газоны и укрепят насыпной холм.

"Впереди - годы кропотливой, сложной и важной работы. Мы надеемся, что общими усилиями удастся не только решить технические проблемы и реставрационные задачи, но и сохранить усадьбу с вековыми деревьями и дом Толстого - одно из самых старых деревянных зданий Москвы", - отмечается на сайте.

В музее-усадьбе уточнили, что 25 сентября будет последним рабочим днем перед закрытием. Во время ремонтно-реставрационных работ будут работать две выставки, на которых представят предметы из мемориального дома Л. Н. Толстого в Хамовниках. Об их датах музей-усадьба сообщит позднее, но уже известно, что они пройдут в залах Литературной экспозиции на Пречистенке и в "Толстовском центре на Пятницкой-12".