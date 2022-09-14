Москвичам рассказали, когда в столице потеплеет

По словам синоптика, к Москве приближается хорошо выраженный циклон, центр Европейской части России, Москва и сопредельные области будут находиться на его восточной периферии. Уже с четверга, 15 сентября, температура воздуха будет выше нормы примерно на 2 градуса, повысится до +15 — +17 градусов, в пятницу и субботу — до +16 — +19, а по области до +20 градусов. В воскресенье прогнозируется примерно такая же погода. Ночью в эти дни также ожидается высокая температура, до +8 — +10 градусов.