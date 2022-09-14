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41 минуту назад

Вильфанд пообещал потепление в Москве с четверга

Парламентская газета

В центре европейской части России ожидается теплая и дождливая погода в ближайшие дни, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичам рассказали, когда в столице потеплеет
Фото: ТАССТАСС

По словам синоптика, к Москве приближается хорошо выраженный циклон, центр Европейской части России, Москва и сопредельные области будут находиться на его восточной периферии. Уже с четверга, 15 сентября, температура воздуха будет выше нормы примерно на 2 градуса, повысится до +15 — +17 градусов, в пятницу и субботу — до +16 — +19, а по области до +20 градусов. В воскресенье прогнозируется примерно такая же погода. Ночью в эти дни также ожидается высокая температура, до +8 — +10 градусов.

При этом эксперт не стал называть такую погоду «бабьим летом» из-за облачной погоды. Кроме того, в пятницу прогнозируется усиление дождя и ветра, в остальные дни до конца недели погода будет комфортная.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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