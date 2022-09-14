В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Аренда жилья в Москве подешевела в среднем на 20%

Национальная Служба Новостейиещё 1

Средняя стоимость аренды жилья в российской столице снизилась на 20 с лишним процентов в первой половине текущего года и составила 55 тысяч рублей в месяц. Хотя, с приходом осени собственники немного подняли цены. В дальнейшем, аренда эконом-жилья может подорожать еще на 5–10%, говорят участники рынка.

На сегодня от 40 до 44 тысяч рублей придется отдать за месяц в однокоминатной квартире, 58–60 тысяч рублей — за «двушку», 85–110 тысяч рублей — за «трёшку», отмечает NEWS.ru.

Значительнее всего снизилась средняя цена на самое дорогое жилье. Так, ценник на трехкомнатные квартиры сократился на 15,4%, стоимость аренды двухкомнатных урезалась на 8,3%, при этом студии стали дешевле всего на 5,6%. При этом эксперты не исключают новой волны снижения цен уже зимой.

В первые два осенних месяца на рынке аренды жилья традиционно высокий сезон – спрос растёт, и арендодатели не хотят снижать цены. Вместе с тем, более дорогие варианты жилья сдаются со скидкой, поскольку спрос на них пока не растёт.

По данным портала «Мир квартир», в среднем по России за первые шесть месяцев 2022 года однокомнатные квартиры подорожали на 6,1%, двухкомнатные — на 5,7%, трёхкомнатные - на 3,8%. Очевидно, что эти показатели всё ещё значительно отстают от инфляции, даже официальной.

Новости Москвы,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители