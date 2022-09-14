Более 17 тыс. пар в Москве планируют пожениться осенью

Осенью в Москве планируют заключить брак более 17 тыс. пар. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.
«Этой осенью в Москве планируют пожениться более 17 тыс. пар. Именно столько заявлений подано в столичные ЗАГСы на сентябрь, октябрь и ноябрь. Заявление о заключении брака можно подать минимум за месяц до желаемой даты, поэтому в московских ЗАГСах все еще продолжается прием заявлений на октябрь и ноябрь», - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что в Москве традиционно более четверти всех браков приходится на осень.
«Чаще всего молодожены выбирают для заключения брака осенью сентябрь. Он занимает в разные годы второе или третье место по популярности после августа и июля. В сентябре в среднем заключается всего лишь на 10% меньше браков, чем в августе или июле», - отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что многие москвичи также любят совмещать день свадьбы с праздниками.
«В сентябре в Москве традиционно отмечают День города. В этом году в выходные, приуроченные ко Дню города, с 9 по 11 сентября, поженились более 1,5 тыс. пар», - говорится в сообщении.