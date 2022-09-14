В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
14 минут назад

Более 17 тыс. пар в Москве планируют пожениться осенью

Агентство «Москва»иещё 1

Осенью в Москве планируют заключить брак более 17 тыс. пар. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

Более 17 тыс. пар в Москве планируют пожениться осенью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этой осенью в Москве планируют пожениться более 17 тыс. пар. Именно столько заявлений подано в столичные ЗАГСы на сентябрь, октябрь и ноябрь. Заявление о заключении брака можно подать минимум за месяц до желаемой даты, поэтому в московских ЗАГСах все еще продолжается прием заявлений на октябрь и ноябрь», - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в Москве традиционно более четверти всех браков приходится на осень.

«Чаще всего молодожены выбирают для заключения брака осенью сентябрь. Он занимает в разные годы второе или третье место по популярности после августа и июля. В сентябре в среднем заключается всего лишь на 10% меньше браков, чем в августе или июле», - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что многие москвичи также любят совмещать день свадьбы с праздниками.

«В сентябре в Москве традиционно отмечают День города. В этом году в выходные, приуроченные ко Дню города, с 9 по 11 сентября, поженились более 1,5 тыс. пар», - говорится в сообщении.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители