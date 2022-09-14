Более 17 тыс. пар в Москве планируют пожениться осенью

«Чаще всего молодожены выбирают для заключения брака осенью сентябрь. Он занимает в разные годы второе или третье место по популярности после августа и июля. В сентябре в среднем заключается всего лишь на 10% меньше браков, чем в августе или июле», - отметил собеседник агентства.