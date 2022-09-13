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1 час назад

Названы самые опасные для мотоциклистов округа Москвы

Мослента

Западный, Южный и Восточный административные округа назвала Госавтоинспекция Москвы самыми аварийно-опасными для мотоциклистов.

Названы самые опасные для мотоциклистов округа Москвы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«С начала текущего года на территории города Москвы произошло 514 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в которых 57 человек погибли и 534 получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Наиболее часто ДТП с участием мототранспорта регистрировались в Западном, Южном административных округах (12 процентов) и Восточном административном округе (более 10 процентов). Меньше всего таких автоаварий произошло в ЗелАО и ТиНАО.

Владельцам мототранспорта напомнили о завершении летнего сезона и попросили соблюдать нормы дорожной безопасности, а также перейти на «осенний» режим передвижения.

Ранее округа столицы с наибольшим ростом преступности назвала прокуратура Москвы. Антилидером стал Северный административный округ.

Новости Москвы,ГИБДД,
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