Названы самые опасные для мотоциклистов округа Москвы

«С начала текущего года на территории города Москвы произошло 514 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в которых 57 человек погибли и 534 получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Наиболее часто ДТП с участием мототранспорта регистрировались в Западном, Южном административных округах (12 процентов) и Восточном административном округе (более 10 процентов). Меньше всего таких автоаварий произошло в ЗелАО и ТиНАО.