Сайт "Солнца Москвы" заработает в ближайшие дни

"Вы можете купить билеты у нас в кассах при посещении, либо можно будет оформить их у нас на сайте, но там сейчас ведутся технические работы, поэтому билеты можно будет купить чуть позже. Сайт заработает в течение ближайших дней", – сказал собеседник агентства.