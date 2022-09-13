В Москве 18 сентября пройдет главный забег страны

При поддержке Департамента спорта Москвы 18 сентября 2022 года в столице пройдет главный забег страны – Московский Марафон (6+).

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Бегунов традиционно ждут две дистанции на выбор – 42,2 и 10 км – и корпоративная эстафета. А также маршрут, пролегающий по самым красивым улицам города, виды на достопримечательности и главное – поддержка болельщиков.

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Также в эти выходные в рамках Московского Марафона пройдет финал Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов на марафонской дистанции (6+).

Стартовый выстрел для всех бегунов прозвучит одновременно – в 9:00. Маршрут марафонской дистанции начнется у Малой спортивной арены, а забег на 10 км – на улице Лужники у аллеи Славы. Участники пробегут по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцу, Крымскому мосту, Тверской улице, Театральному проезду и вдоль стен Кремля. А финиш состоится на Фестивальной площади.

Лидеров забега ждут медали, кубки, подарки от партнеров и денежные вознаграждения. Победителями марафонской дистанции станут шесть мужчин и женщин, показавших самый высокий результат. На дистанции 10 км награды получат участники, занявшие места с первого по третье в абсолютном первенстве среди мужчин и женщин, а победителями корпоративной эстафеты станут три команды, пришедшие к финишу первыми. Помимо этого, для участников забега пройдет награждение в возрастных категориях, а вместе с победителями Московского Марафона наградят и лидеров Всероссийской спартакиады, занявших с первого по третье место среди мужчин и женщин.

Награды на Московском Марафоне ждут не только победителей забега, но и абсолютно всех участников, уложившихся в шестичасовой лимит. Каждый из них на финише получит памятную медаль, вдохновленную архитектурными символами города, мимо которых проходит маршрут забега. В разные годы на медалях были изображены башни Москва-Сити, Крымский мост, парк "Зарядье", высотка на Котельнической набережной и здание Политехнического музея. Дизайн медали этого года, по традиции, станет сюрпризом для участников.

Присоединятся к главному марафону страны не только взрослые спортсмены, но и юные любители бега. Для них команда Бегового сообщества 17 сентября проведет Детский забег (6+): атлеты младше девяти лет посоревнуются на дистанции 400 м, а участники от 10 до 13 лет – на дистанции 800 м. Медали в Детском забеге достанутся каждому финишировавшему участнику, а для первых трех мальчиков и девочек в двух старших возрастных группах – 10-11 и 12-13 лет – проведут торжественную церемонию награждения с вручением кубков и подарков.

Принять участие в главном беговом событии сезона можно не только в качестве бегуна. С 16 по 18 сентября для всех желающих поддержать родных и близких будет организован большой шатер для участников и болельщиков – "Место встречи". Он расположится на территории парковки Южного спортивного центра "Лужников".