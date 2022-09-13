Москва вошла топ-5 мест для летнего отдыха в России

Самыми популярными местами летнего отдыха в России в 2022 году стали Алтай , Казань , Москва , Нижний Новгород и Санкт-Петербург . Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин во вторник, 13 сентября.

— В этом году у нас вот этот топ пять сложился из Алтая, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, — сказал Родин.

По данным опроса ВЦИОМ от 3 сентября, больше всего россиянам в этих местах понравились природа и чистый воздух (19 процентов), активный отдых и новые впечатления (17 процентов), погода (17 процентов), море (девять процентов), достопримечательности и архитектура (девять процентов). Не понравились туристам, отметил Родин, высокие цены (17 процентов), слабая транспортная инфраструктура (шесть процентов), сервис (пять процентов) и грязные города, пляжи или море (четыре процента), передает РИА Новости.