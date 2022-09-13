В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
1 час назад

Москва вошла в пятерку самых популярных мест летнего отдыха в России

Вечерняя Москва

Самыми популярными местами летнего отдыха в России в 2022 году стали Алтай, Казань, Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин во вторник, 13 сентября.

Москва вошла топ-5 мест для летнего отдыха в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— В этом году у нас вот этот топ пять сложился из Алтая, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, — сказал Родин.

По данным опроса ВЦИОМ от 3 сентября, больше всего россиянам в этих местах понравились природа и чистый воздух (19 процентов), активный отдых и новые впечатления (17 процентов), погода (17 процентов), море (девять процентов), достопримечательности и архитектура (девять процентов). Не понравились туристам, отметил Родин, высокие цены (17 процентов), слабая транспортная инфраструктура (шесть процентов), сервис (пять процентов) и грязные города, пляжи или море (четыре процента), передает РИА Новости.

До этого «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом по туризму Николаем Мельником, сколько времени потребуется на создание в РФ всесезонных курортных зон и будут ли они популярны у граждан России.

Новости Москвы,Кирилл Родин,ВЦИОМ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители