Собянин вручил премии в области литературы и искусства

Мэр столицы Сергей Собянин во вторник вручил премии Москвы в области литературы и искусства.
"Наш город, несмотря на его масштаб, динамику, проблемы, не может жить без души, без искусства, без литературы, без театра, без кино, без скульпторов, художников. Это уже не Москва была бы, не наш город. Вы как раз создаете ту духовность, то настроение, ту изюминку нашего города, за что москвичи любят и вас, и город", - сказал мэр, отметив, что искусство всегда было рядом во все сложные периоды жизни и развития столицы.
"Это было единое целое, поэтому мы выжили, мы побеждаем, поэтому у нас есть уверенность, что и впредь наша страна и наш город победит все трудности во многом благодаря вам, вашему труду, умению, таланту. Спасибо вам огромное", - добавил он.
В материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы отмечается, что премии присуждаются с 1992 года за создание наиболее талантливых, отличающихся новизной и оригинальностью произведений, получивших широкое общественное признание. Ежегодно вручаются до 12 премий по 1 миллиону рублей каждая в номинациях: дизайн, изобразительное искусство, искусствоведение, киноискусство, литература, музыкальное искусство, произведения для детей и юношества, просветительская деятельность, театральное искусство, хореография, цирковое и эстрадное искусство.
Решение о присуждении премий принимает комиссия, состоящая из ведущих деятелей литературы и искусства.
В 2022 году премий города Москвы в области литературы и искусства удостоены 20 мастеров искусств в шести номинациях. Среди них член Московского союза художников, скульптор Владимир Соскиев, представители цирковой династии артисты-эквилибристы Жанна, Людмила и Роман Чижовы, а также артисты драмы, ведущие мастера сцены "Московского театра на Таганке" и мастер сцены "Московского академического театра имени Маяковского".