Собянин вручил премии в области литературы и искусства

"Наш город, несмотря на его масштаб, динамику, проблемы, не может жить без души, без искусства, без литературы, без театра, без кино, без скульпторов, художников. Это уже не Москва была бы, не наш город. Вы как раз создаете ту духовность, то настроение, ту изюминку нашего города, за что москвичи любят и вас, и город", - сказал мэр, отметив, что искусство всегда было рядом во все сложные периоды жизни и развития столицы.