В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
26 минут назад

Собянин поблагодарил москвичей за активное участие в муниципальных выборах

Мослента

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном Telegram-канале поблагодарил горожан за активное участие в муниципальных выборах, прошедших в 125 районах города.

Собянин поблагодарил москвичей за активное участие в муниципальных выборах
Фото: ТАССТАСС

«Спасибо, друзья, за участие в голосовании. Вы сами приняли важнейшее решение — кто будет представлять ваши интересы в органах местного самоуправления Москвы», — написал он.

Собянин уточнил, что явка в 2,4 миллиона человек стала рекордной для муниципальных выборов Москвы. В столице был сформирован новый депутатский корпус, которому предстоит работать в 2022-2027 годах.

«Среди избранных депутатов много новых лиц — активных и неравнодушных людей, которые хорошо знают проблемы своих районов. Надеюсь, они оправдают ваше доверие», — добавил мэр.

Ранее политолог заявил об увеличении явки на выборах из-за ДЭГ. Дистанционное электронное голосование упрощает процедуру голосования и тем самым, безусловно, работает на увеличение явки.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители