Собянин поблагодарил москвичей за активное участие в муниципальных выборах

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном Telegram-канале поблагодарил горожан за активное участие в муниципальных выборах, прошедших в 125 районах города.
«Спасибо, друзья, за участие в голосовании. Вы сами приняли важнейшее решение — кто будет представлять ваши интересы в органах местного самоуправления Москвы», — написал он.
Собянин уточнил, что явка в 2,4 миллиона человек стала рекордной для муниципальных выборов Москвы. В столице был сформирован новый депутатский корпус, которому предстоит работать в 2022-2027 годах.
«Среди избранных депутатов много новых лиц — активных и неравнодушных людей, которые хорошо знают проблемы своих районов. Надеюсь, они оправдают ваше доверие», — добавил мэр.
Ранее политолог заявил об увеличении явки на выборах из-за ДЭГ. Дистанционное электронное голосование упрощает процедуру голосования и тем самым, безусловно, работает на увеличение явки.