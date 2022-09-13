Москвичам пообещали аномальное тепло

Приход аномального тепла в столицу пообещали москвичам в центре погоды «Фобос». Синоптики сообщили, что температура поднимется до 17-19 градусов, что характерно для конца августа.

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Единственным прохладным днем недели станет среда, 14 сентября, когда воздух прогреется только до 14 градусов из-за повышенной облачности. В остальное время будет пасмурно, но тепло, отметили синоптики.