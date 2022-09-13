Московский зоопарк открыл сбор средств на спасение белых медведей

"История о белом медведе, которого сотрудники Московского зоопарка спасли от неизбежной гибели, вызвала большой общественный резонанс. Все больше людей узнали о проблемах, которые преследуют животных, обитающих вблизи человека. <…> За судьбой мишки наблюдают тысячи людей по всей стране. Многие пишут нам о том, что хотели бы ему как-то помочь. Но о нем заботятся специалисты зоопарка - опытнейшие ветврачи и зоологи. А вот другим медведям очень даже нужна наша забота! Поэтому для всех неравнодушных Фонд содействия сохранению национальной природы открыл сбор финансовой помощи, чтобы помочь белым медведям, которые могут попасть в подобные ситуации", - говорится в сообщении.