Московский зоопарк открыл сбор средств на спасение белых медведей

Фонд содействия сохранению национальной природы, учрежденный по инициативе гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, открыл сбор средств на помощь и спасение белых медведей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе зоопарка.
"История о белом медведе, которого сотрудники Московского зоопарка спасли от неизбежной гибели, вызвала большой общественный резонанс. Все больше людей узнали о проблемах, которые преследуют животных, обитающих вблизи человека. <…> За судьбой мишки наблюдают тысячи людей по всей стране. Многие пишут нам о том, что хотели бы ему как-то помочь. Но о нем заботятся специалисты зоопарка - опытнейшие ветврачи и зоологи. А вот другим медведям очень даже нужна наша забота! Поэтому для всех неравнодушных Фонд содействия сохранению национальной природы открыл сбор финансовой помощи, чтобы помочь белым медведям, которые могут попасть в подобные ситуации", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что Фонд содействия сохранению национальной природы учредили в 2019 году по личной инициативе генерального директора Московского зоопарка и президента СОЗАР Светланы Акуловой. Фонд призван создать социально-ответственную платформу по сбору и аккумулированию денежных средств для финансирования проектов, направленных на сохранение национального достояния дикой природы России.
Поддержать спасение белых медведей можно на сайте фонда.
Ранее белого медведя, спасенного с острова Диксон в Красноярском крае, привезли в Московский зоопарк 6 сентября. Животное прибыло в крайне тяжелом состоянии, включая парез задних конечностей и обезвоживание. Рентген, сделанный в зоопарке медведю, показал множественные огнестрельные ранения разного диаметра. Сейчас он чувствует себя хорошо, но задние лапы по-прежнему остаются неподвижны. По заключению невролога, из-за полученных травм медведь не сможет ходить.