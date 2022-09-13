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1 час назад

Россияне бросились покупать жилье в Москве

Lenta.ruиещё 1

В июле 2022 года спрос на покупку квартир в Москве вырос впервые с февраля. О том, что россияне бросились покупать жилье в столице, говорится в исследовании «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Россияне бросились покупать жилье в Москве
Фото: ТАССТАСС

За месяц спрос вырос на 15 процентов. По предварительным данным, в августе было совершено больше сделок с московской недвижимостью, чем в июле, июне и мае. При этом весной и летом большая доля сделок пришлась на инвестиционные объекты, по сравнению с 2021 годом заинтересованность в таких лотах выросла в три раза.

Несмотря на произошедший за месяц рост спроса, в июле текущего года заинтересованность в жилье в столице оказалась на 8,76 процента ниже, чем в июле 2021 года. За семь месяцев 2022 года спрос на квартиры упал на 9,93 процента относительно аналогичного периода 2021 года. В агентстве отметили, что сейчас наибольший спрос фиксируется на самые доступные объекты.

Ранее сообщалось, что в августе число сделок на вторичном рынке недвижимости Москвы выросло на 16,1 процента по сравнению с июлем. За указанный период в столице заключили 9,6 тысячи переходов прав собственности на основании договоров купли-продажи жилья.

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