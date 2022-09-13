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22 минуты назад

Власти Москвы обсуждают соединение двух частей желтой линии метро

ТАСС

Соединение двух частей желтой линии московской подземки обсуждается в правительстве столицы, но решение об этом пока не принято. Об этом сообщил журналистам во вторник руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Власти Москвы обсуждают соединение двух частей желтой линии метро
Фото: ТАССТАСС

Сейчас желтая ветка метро состоит из двух не связанных между собой участков - Калининской линии и Солнцевского радиуса.

"Много лет это в Москве обсуждается. Инженерные возможности реализации мы четко понимаем, у нас есть подрядные организации, которые могут реализовать эту задачу. В центре, как вы знаете, одна из [строительных] площадок будет прямо перед МИД, около гостиницы "Украина" - еще одна. В принципе, инженерно это реализуемо, но очень сложные геологические условия. Этот вопрос обсуждается, решение пока не принято", - сказал Загрутдинов.

Он заверил, что, "если будет поставлена задача это сделать, департамент строительства понимает, как это реализовать".

"Это непростая задача. И действительно у соединения этих линий будет большой эффект, и департамент транспорта это подтверждает", - резюмировал он.

Ранее он сообщал, что московские власти вернутся к рассмотрению вопроса о соединении двух радиусов желтой ветки метро после 2023 года. По его словам, для соединения этой линии нужно пройти очень сложный участок по исторической Москве: мимо храма Христа Спасителя, целого ряда памятников архитектуры, переложить множество инженерных коммуникаций. Строители считают, что для застройки это можно сделать только на очень большой глубине. Загрутдинов подчеркивал, что такие работы очень дорогие.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,Иисус Христос,Правительство Москвы,
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