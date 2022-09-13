Власти Москвы обсуждают соединение двух частей желтой линии метро

"Много лет это в Москве обсуждается. Инженерные возможности реализации мы четко понимаем, у нас есть подрядные организации, которые могут реализовать эту задачу. В центре, как вы знаете, одна из [строительных] площадок будет прямо перед МИД, около гостиницы "Украина" - еще одна. В принципе, инженерно это реализуемо, но очень сложные геологические условия. Этот вопрос обсуждается, решение пока не принято", - сказал Загрутдинов.