В продаже появились карты «Тройка» с дизайном «МультиТранспорт вело»

"В рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать возможности для мультимодальных поездок по столице. Сервис "МультиТранспорт вело" позволяет пассажирам быстро добираться до станций транспортного каркаса Москвы и обратно на велосипеде. При этом с помощью сервиса можно существенно экономить на проезде. Чтобы познакомить пассажиров с этим сервисом, выпустили тематическую карту "Тройка", - сказал Ликсутов.