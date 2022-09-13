В продаже появились карты «Тройка» с дизайном «МультиТранспорт вело»

Тематические карты "Тройка", посвященные сервису "МультиТранспорт вело", появились в кассах Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Об этом во вторник сообщил ТАСС заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"В рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать возможности для мультимодальных поездок по столице. Сервис "МультиТранспорт вело" позволяет пассажирам быстро добираться до станций транспортного каркаса Москвы и обратно на велосипеде. При этом с помощью сервиса можно существенно экономить на проезде. Чтобы познакомить пассажиров с этим сервисом, выпустили тематическую карту "Тройка", - сказал Ликсутов.
Он отметил, что 3 тыс. тематических карт "Тройка" с дизайном подписки "МультиТранспорт вело" поступят в продажу с 13 сентября во все кассы БКЛ.
В пресс-службе столичного департамента транспорта добавили, что на транспортной карте схематически изображены поезда метро, МЦК и МЦД, а также нанесен QR-код, просканировав который пассажиры смогут узнать подробную информацию о сервисе "МультиТранспорт вело".
"С помощью сервиса "МультиТранспорт вело" москвичи могут экономить до 25% денежных средств на оплате проезда ежемесячно. Сервис помогает совершать быстрые мультимодальные поездки и является выгодной альтернативой личному транспорту: стоимость подписки составляет 2 399 рублей 30 дней", - уточнили в пресс-службе ведомства.