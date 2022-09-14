В Москве ожидается дождь и до 14 градусов тепла

Облачную погоду и небольшой дождь прогнозируют синоптики в Москве и Подмосковье в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в Москве будет от 12 до 14 градусов тепла, в ночь на четверг похолодает до восьми градусов.
В Подмосковье температура будет колебаться от 11 до 16 градусов, в ночные часы - от 5 до 10 градусов.
Скорость восточного ветра в среду составит 4-9 м/с. Атмосферное давление в регионе будет около 741 мм ртутного столба.
Предупреждение о пожарной опасности будет действовать в Подмосковье до 11:00 мск четверга.