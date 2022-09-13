Назван округ Москвы с наибольшим ростом преступности

Округа столицы с наибольшим ростом преступности назвала прокуратура Москвы. Антилидером стал Северный административный округ (САО), где за восемь месяцев 2022 года количество правонарушений выросло на девять процентов.

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На втором месте оказался Зеленоград (6,8 процентов), на третьем — Юго-восточный административный округ (ЮВАО) с ростом на 5,9 процентов. Самыми криминальными округами при этом были названы Центральный, Восточный и Юго-Восточный административные округа.

Всего в столице с января по августзарегистрировали более 93 тысяч преступлений. Большая часть из них — это кражи и мошенничества (39,4 тысячи и 26,2 тысячи соответственно). Более 33 тысяч правонарушений в Москве совершили с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

При этом в статистику прокуратуры не попадают тяжкие и особо тяжкие преступления, например, убийства и изнасилования.