Москвичи назвали главные хиты среди советских аттракционов

«Как я ждал, когда освободятся машинки», «Измайловский парк! Очередь была большая всегда», «Жесткий аттракцион на цепях. Хотя раньше нравилось», «Рядом жила и часто каталась на этой карусели», «У меня однажды в одной из машинок нога в педали застряла», «Какая я уже взрослая, раз помню эти классные машинки», — написали юзеры.