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20 минут назад

Москвичи назвали главные хиты среди советских аттракционов

Мослента

Главные хиты среди советских аттракционов назвали россияне в Telegram-канале «Старая Москва». Поводом для обсуждения стала фотография карусели, на которой вместо обычных сидений были установлены детские машинки.

Москвичи назвали главные хиты среди советских аттракционов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самым популярным оказался аттракцион, изображенный на фотографии.

«Как я ждал, когда освободятся машинки», «Измайловский парк! Очередь была большая всегда», «Жесткий аттракцион на цепях. Хотя раньше нравилось», «Рядом жила и часто каталась на этой карусели», «У меня однажды в одной из машинок нога в педали застряла», «Какая я уже взрослая, раз помню эти классные машинки», — написали юзеры.

Один из подписчиков отметил, что ему было жаль эти подвешенные на цепях педальные машинки.

По словам пользователей, в том же парке были установлены и качели-лодочки.

«О, я эти лодочки тоже обожала! Я могла часами не слезать», «Я считаю самыми крутыми лодочки», «Когда катались на них, время просто пулей пролетало», «Было грустно, когда раздавались глухие удары под дном: это значило, что наше время закончилось, оператор выключал аттракцион», — высказались подписчики.

Кроме того, москвичи вспомнили автодром, колесо обозрения, центрифугу «Сюрприз» и аналог современных «Американских горок», называемых тогда «Крутые виражи».

Ранее фото необычного аттракциона в парке Горького заинтересовало россиян. Парашютная вышка была построена в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в 1930-е годы.

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