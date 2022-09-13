Москвичи назвали главные хиты среди советских аттракционов

Главные хиты среди советских аттракционов назвали россияне в Telegram-канале «Старая Москва». Поводом для обсуждения стала фотография карусели, на которой вместо обычных сидений были установлены детские машинки.
Самым популярным оказался аттракцион, изображенный на фотографии.
«Как я ждал, когда освободятся машинки», «Измайловский парк! Очередь была большая всегда», «Жесткий аттракцион на цепях. Хотя раньше нравилось», «Рядом жила и часто каталась на этой карусели», «У меня однажды в одной из машинок нога в педали застряла», «Какая я уже взрослая, раз помню эти классные машинки», — написали юзеры.
Один из подписчиков отметил, что ему было жаль эти подвешенные на цепях педальные машинки.
По словам пользователей, в том же парке были установлены и качели-лодочки.
«О, я эти лодочки тоже обожала! Я могла часами не слезать», «Я считаю самыми крутыми лодочки», «Когда катались на них, время просто пулей пролетало», «Было грустно, когда раздавались глухие удары под дном: это значило, что наше время закончилось, оператор выключал аттракцион», — высказались подписчики.
Кроме того, москвичи вспомнили автодром, колесо обозрения, центрифугу «Сюрприз» и аналог современных «Американских горок», называемых тогда «Крутые виражи».
Ранее фото необычного аттракциона в парке Горького заинтересовало россиян. Парашютная вышка была построена в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в 1930-е годы.