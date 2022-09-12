Названы самые безопасные округа Москвы

Московская прокуратура посчитала статистику правонарушений за последние восемь месяцев 2022 года и назвала самый безопасный округ города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 12 сентября.

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По ее словам, меньше всего преступлений зафиксировано в Зеленограде — всего 2439. Этот показатель оказался чуть больше, чем в прошлом году — рост составил 6,8 процента.

Вторым по безопасности округом стала Новая Москва — 4119 преступлений. На третьем месте ЮЗАО — 7484 правонарушения.

Более трети правонарушений в столице было совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.